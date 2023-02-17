Владелец «Челси» провел переговоры с представителями Неймара

«Челси» работает над переходом нападающего «ПСЖ» Неймара.

Владелец лондонского клуба Тодд Боули провел встречу с представителями 31-летнего футболиста.

Сообщалось о готовности «Челси» заплатить за бразильца 60 миллионов евро. Также не исключено, что парижане отпустят форварда бесплатно.

В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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