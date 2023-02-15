«Челси» обсуждает с «ПСЖ» трансфер Неймара

«Челси» вернулся к кандидатуре форварда «ПСЖ» Неймара. Лондонцы обсуждают с парижанами трансфер игрока за 60 миллионов евро.

Переговоры провели владелец «Челси» Тодд Боули и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

«ПСЖ» готов продать Неймара летом.

В этом сезоне у Неймара 28 матчей, 17 голов, 16 ассистов.

«ПСЖ» купил Неймара в 2017 году у «Барселоны» за более чем 200 миллионов евро.

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