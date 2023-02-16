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    «ПСЖ» может бесплатно отпустить Неймара. Его купили за рекордные 222 миллиона

    «ПСЖ» рассматривает вариант с уходом нападающего Неймара на правах свободного агента.

    Парижане могут отпустить игрока бесплатно по двум причинам.

    Во-первых, у бразильца огромная зарплата – 36 миллионов евро в год.

    Во-вторых, в «ПСЖ» устали от скандалов с участием 31-летнего форварда. Его токсичный имидж вредит клубу.

    • В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
    • В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Адриена Гренье

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    16.02.2023 23:59
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