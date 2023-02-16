«ПСЖ» может бесплатно отпустить Неймара. Его купили за рекордные 222 миллиона

«ПСЖ» рассматривает вариант с уходом нападающего Неймара на правах свободного агента.

Парижане могут отпустить игрока бесплатно по двум причинам.

Во-первых, у бразильца огромная зарплата – 36 миллионов евро в год.

Во-вторых, в «ПСЖ» устали от скандалов с участием 31-летнего форварда. Его токсичный имидж вредит клубу.

В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!