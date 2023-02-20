Казарцев: «В РПЛ я чувствую себя в безопасности. В детском футболе родители обычно обещали, что живой я со стадиона не уеду»

Арбитр Василий Казарцев рассказал о работе на матчах детских команд в конце 90-х.

«Все опасные ситуации для меня тогда были на играх детских команд. Родители, которым не нравилось судейство, обычно обещали, что живой я со стадиона не уеду.

Сейчас, работая в РПЛ, чувствую себя в безопасности. А тогда родители стояли практически на бровке — были в максимальной близости к полю. Были случаи, когда судьям приходилось отбиваться от родителей. Мой коллега дважды защищался от разъярeнного отца», — цитирует Казарцева Sport24.

43-летний петербуржец работает в РПЛ с 2012 года.

Казарцев по профессии инженер-математик и педагог по физической культуре.

Он кандидат в мастера спорта по мини-футболу.

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