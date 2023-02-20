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    Казарцев: «В РПЛ я чувствую себя в безопасности. В детском футболе родители обычно обещали, что живой я со стадиона не уеду»

    Арбитр Василий Казарцев рассказал о работе на матчах детских команд в конце 90-х.

    «Все опасные ситуации для меня тогда были на играх детских команд. Родители, которым не нравилось судейство, обычно обещали, что живой я со стадиона не уеду.

    Сейчас, работая в РПЛ, чувствую себя в безопасности. А тогда родители стояли практически на бровке — были в максимальной близости к полю. Были случаи, когда судьям приходилось отбиваться от родителей. Мой коллега дважды защищался от разъярeнного отца», — цитирует Казарцева Sport24.

    • 43-летний петербуржец работает в РПЛ с 2012 года.
    • Казарцев по профессии инженер-математик и педагог по физической культуре.
    • Он кандидат в мастера спорта по мини-футболу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +54396

      MaxRnD 6 минут назад

      Уасе удалось отскочить от разъярённой школоты и с тех пор он потихоньку шакалит в РПЛ

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