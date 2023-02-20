Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Премиум-тур для тех, у кого все есть». Слуцкий собирает компанию для недельной поездки в Аргентину

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий 13-20 марта проведет премиум-тур по Аргентине. Туда может поехать любой желающий.

    «Полет в Аргентину, футбол на «Бомбонере», музей Диего Марадоны, красоты Буэнос-Айреса – и это в компании со Слуцким! Как вам такое путешествие?» – написал о туре комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своем телеграме.

    В программе также посещение водопадов.

    «Тренер Александра Головина, Хвичи Кварацхелии и Мартина Эдегора будет с нами 24/7. Вы сможете задать ему любой вопрос, узнать больше о закулисье индустрии футбола. Будет интересно как фанатам футбола, так и бизнесменам – в спорте и в бизнесе работают одни правила лидерства, командообразования и конкуренции, о которых расскажет сам ЛВС», – добавил Шнякин.

    Стоимость участия в туре начинается от 964 тысяч рублей.

    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
    • Сейчас Слуцкий появляется в эфирах «Коммент.Шоу».
    • Тренер выигрывал РПЛ, Кубок России с ЦСКА.

    Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Селюк: «Фалькао в ЦСКА – «фонарь», попытка развести российских лохов» 4
    Гончаренко дал интервью Слуцкому 1
    «Как Ельцин». Иванов рассказал, как Слуцкий уходил из «Рубина»
    Источник: «Комбат-тур»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11