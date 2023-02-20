«Премиум-тур для тех, у кого все есть». Слуцкий собирает компанию для недельной поездки в Аргентину

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий 13-20 марта проведет премиум-тур по Аргентине. Туда может поехать любой желающий.

«Полет в Аргентину, футбол на «Бомбонере», музей Диего Марадоны, красоты Буэнос-Айреса – и это в компании со Слуцким! Как вам такое путешествие?» – написал о туре комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своем телеграме.

В программе также посещение водопадов.

«Тренер Александра Головина, Хвичи Кварацхелии и Мартина Эдегора будет с нами 24/7. Вы сможете задать ему любой вопрос, узнать больше о закулисье индустрии футбола. Будет интересно как фанатам футбола, так и бизнесменам – в спорте и в бизнесе работают одни правила лидерства, командообразования и конкуренции, о которых расскажет сам ЛВС», – добавил Шнякин.

Стоимость участия в туре начинается от 964 тысяч рублей.

Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

Сейчас Слуцкий появляется в эфирах «Коммент.Шоу».

Тренер выигрывал РПЛ, Кубок России с ЦСКА.

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