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    В РФС допустили перенос кубкового матча «Локомотив» – «Спартак»

    В службе коммуникаций РФС прокомментировали ситуацию с возможным переносом матча 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» из-за погодных условий.

    «Согласно регламенту Кубка России температурные замеры производятся на поле за 3, 2 и 1 час до начала матча.

    В случае, если температура ниже 15 градусов, команды имеют право отказаться от проведения матча.

    При наличии хотя бы одного отказа матч переносится на резервную дату.

    Резервная дата для матчей 1/4 плей-офф Кубка России – 7-9 марта», – сообщили в пресс-службе РФС.

    • 1-я игра состоится 22 февраля.
    • Ответная – 1 марта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1660

      vmonomah17 12 минут назад

      Пусть в новых регионах играют: донецк, луганск, херсон, запорожье...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6204

      Давид59 > vmonomah17 1 минуту назад

      Там потеплее? Я бы сказал, там горячо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Литейный 4 (returned) 29 минут назад

      Хотят сыграть в свой профессиональный праздник 8 марта. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2589

      fakeid 35 минут назад

      наберите в яндексе "с 8 марта спартаковцы" и первую статью прочтите, особенно комменты. тарасятник снова пытается навизжать на перенос! гы-гы-гы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1578

      Artemka444 49 минут назад

      За такие бабки они в минуус 30 играть!!!

      0
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      Рейтинг: +51

      Ниф-Ниф 50 минут назад

      Зима внезапно в феврале наступила.

      4
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