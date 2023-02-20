В РФС допустили перенос кубкового матча «Локомотив» – «Спартак»

В службе коммуникаций РФС прокомментировали ситуацию с возможным переносом матча 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» из-за погодных условий.

«Согласно регламенту Кубка России температурные замеры производятся на поле за 3, 2 и 1 час до начала матча.

В случае, если температура ниже 15 градусов, команды имеют право отказаться от проведения матча.

При наличии хотя бы одного отказа матч переносится на резервную дату.

Резервная дата для матчей 1/4 плей-офф Кубка России – 7-9 марта», – сообщили в пресс-службе РФС.

1-я игра состоится 22 февраля.

Ответная – 1 марта.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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