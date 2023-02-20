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  • В РФС допустили перенос кубкового матча «Локомотив» – «Спартак»

В РФС допустили перенос кубкового матча «Локомотив» – «Спартак»

20 февраля 2023, 12:50
10

В службе коммуникаций РФС прокомментировали ситуацию с возможным переносом матча 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» из-за погодных условий.

«Согласно регламенту Кубка России температурные замеры производятся на поле за 3, 2 и 1 час до начала матча.

В случае, если температура ниже 15 градусов, команды имеют право отказаться от проведения матча.

При наличии хотя бы одного отказа матч переносится на резервную дату.

Резервная дата для матчей 1/4 плей-офф Кубка России – 7-9 марта», – сообщили в пресс-службе РФС.

  • 1-я игра состоится 22 февраля.
  • Ответная – 1 марта.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок Спартак Локомотив
Комментарии (10)
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Ниф-Ниф
1676887361
Зима внезапно в феврале наступила.
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Artemka444
1676887428
За такие бабки они в минуус 30 играть!!!
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vmonomah17
1676889652
Пусть в новых регионах играют: донецк, луганск, херсон, запорожье...
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Дядя Серёжа
1676893404
Спартак и Локо ещё не слова, ***** уже пообрыгались, забрызгали... пойду руки помою
Ответить
avera
1676899144
фурсенко на поле.
Ответить
oyabun
1676900875
А на что рассчитывали при назначении матча на февраль? Не знаю как в Москве, а на Кубани это самый холодный из зимних месяцев. Ну думаю и в средней полосе так же.
Ответить
serglider
1676997213
А что прогноза погоды на дату матча нет? Или нашему гидрометеоцентру никто уже не доверяет?
Ответить
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