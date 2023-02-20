Орлов рассказал, что помешало Мамаеву полностью раскрыть свой талант

Журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал завершение карьеры Павла Мамаева.

«Я видел Мамаева, когда он только начинал. Он был способный. Но, видимо, у него сложности с характером.

Он оказался не коммуникабельным. В ЦСКА никак не мог найти общий язык. В игровых видах спорта надо, чтобы спортсмен был общительным и коммуникабельным.

А Мамаев замкнутый парень, весь в себе. Поэтому и не раскрылся его талант.

Посмотрите на Месси – он всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях. Может, поэтому он и стал тем, кем стал.

Месси – образец. Он вместил в себя то, что должно быть в настоящем спортсмене», – сказал Орлов.

Последней командой Мамаева были «Химки».

Хавбек также известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».

Он не выходил на поле с 26 февраля 2022 года.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!