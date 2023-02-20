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    Орлов рассказал, что помешало Мамаеву полностью раскрыть свой талант

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал завершение карьеры Павла Мамаева.

    «Я видел Мамаева, когда он только начинал. Он был способный. Но, видимо, у него сложности с характером.

    Он оказался не коммуникабельным. В ЦСКА никак не мог найти общий язык. В игровых видах спорта надо, чтобы спортсмен был общительным и коммуникабельным.

    А Мамаев замкнутый парень, весь в себе. Поэтому и не раскрылся его талант.

    Посмотрите на Месси – он всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях. Может, поэтому он и стал тем, кем стал.

    Месси – образец. Он вместил в себя то, что должно быть в настоящем спортсмене», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +893

      Suvorov51 39 минут назад

      Ну если Флюгер Гена сказал, значит он точно знает, что и ка, ведь гнойник ПРОМКВАСА всегда пердит в лужу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101136

      sv1969 1 час назад

      Не ну с Коко то нашли общий язык)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24237

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Месси всегда улыбается?.. Кто это видел? Может, Орлов ещё скажет, что Месси бегает по полю, а не ходит пешком? А вот что касается Мамаева, то это да, характер у него говно.

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