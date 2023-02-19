Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Герту» Шварца (4:1). Лидерство в таблице делят 3 команды

«Боруссия» из Дортмунда в 21-м туре Бундеслиги крупно победила «Герту». Ее тренирует Сандро Шварц, ранее работавший в «Динамо».

Дортмундцы делят лидерство в таблице с «Баварией» и «Унионом» – у трех команд по 43 очка.

«Герта» идет в зоне вылета.

Германия. Бундеслига. 21-й тур

Боруссия Д – Герта – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Адейеми, 27; 2:0 – Мален, 32; 2:1 – Тузар, 47; 3:1 – Ройс, 76; 4:1 – Брандт, 90.

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