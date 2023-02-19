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    «ПСЖ» может вернуть Тухеля

    «ПСЖ» всерьез рассматривает возвращение Томаса Тухеля на пост главного тренера. Об этом пишет Transfer News Live со ссылкой на журналиста Оливье Талларона.

    Также на этой неделе сообщалось, что парижане рассматривают Жозе Моуринью.

    • В «ПСЖ» недовольны нынешним тренером Кристофом Гальтье.
    • Тухель тренировал «ПСЖ» в 2018-2020 годах, взял с командой 2 сезона Лиги 1.
    • Немец без работы с сентября, когда был уволен из «Челси».

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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