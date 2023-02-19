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    Лучший бомбардир Серии А подтвердил, что в 2017 году мог перейти в «Спартак»

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что в 2017 году мог перейти в «Спартак».

    «В 2017 году были варианты с «Барселоной», «Интером», «Атлетико», «Арсеналом», «Аяксом» и «Спартаком». Но я выбрал «Вольфсбург», – сказал нигериец в эфире радиостанции Nigeria Info.

    • 24-летний Осимхен сейчас стоит 70 миллионов евро.
    • «Наполи» купил игрока в 2020 году у «Лилля» за 75 миллионов.
    • В сезоне Серии А у Осимхена 19 матчей, 18 голов, 4 ассиста.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100550

      zigbert 22 минуты назад

      Кто же его знал тогда. Но сейчас от Осимхена не отказались бы и выше приведенные клубы. Чего уж говорить о Спартаке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Эном айс 2 часа назад

      "Сальные волосы" подвели..

      2
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