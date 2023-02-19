Лучший бомбардир Серии А подтвердил, что в 2017 году мог перейти в «Спартак»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что в 2017 году мог перейти в «Спартак».

«В 2017 году были варианты с «Барселоной», «Интером», «Атлетико», «Арсеналом», «Аяксом» и «Спартаком». Но я выбрал «Вольфсбург», – сказал нигериец в эфире радиостанции Nigeria Info.

24-летний Осимхен сейчас стоит 70 миллионов евро.

«Наполи» купил игрока в 2020 году у «Лилля» за 75 миллионов.

В сезоне Серии А у Осимхена 19 матчей, 18 голов, 4 ассиста.

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