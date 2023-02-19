Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лучший бомбардир Серии А подтвердил, что в 2017 году мог перейти в «Спартак»

Лучший бомбардир Серии А подтвердил, что в 2017 году мог перейти в «Спартак»

19 февраля 2023, 13:06
3

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что в 2017 году мог перейти в «Спартак».

«В 2017 году были варианты с «Барселоной», «Интером», «Атлетико», «Арсеналом», «Аяксом» и «Спартаком». Но я выбрал «Вольфсбург», – сказал нигериец в эфире радиостанции Nigeria Info.

  • 24-летний Осимхен сейчас стоит 70 миллионов евро.
  • «Наполи» купил игрока в 2020 году у «Лилля» за 75 миллионов.
  • В сезоне Серии А у Осимхена 19 матчей, 18 голов, 4 ассиста.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал 1
«Галатасарай» не продал игрока за 130 миллионов 1
Символическая сборная из самых дорогих игроков, пропускающих ЧМ-2026 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Наполи Осимхен Виктор
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эном айс
1676801692
"Сальные волосы" подвели..
Ответить
zigbert
1676809497
Кто же его знал тогда. Но сейчас от Осимхена не отказались бы и выше приведенные клубы. Чего уж говорить о Спартаке.
Ответить
alefreddy
1676815355
опять непруха
Ответить
Главные новости
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
3
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
13
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
10
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
9
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Все новости
Все новости
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
1
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
6
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
2
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
3
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
7
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
10
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
9
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
18
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
6
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
7
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
35
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+