Семин объяснил, почему «Локомотив» не сохранил Кварацхелию в 2019 году

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил уход Хвичи Кварацхелии из московского клуба в 2019 году. Грузин ушел в «Рубин».

«Тема о том, почему его упустил «Локомотив», давно исчерпана. Его упустили, потому что люди плохо знают футбол, но руководят клубом.

Куда Хвича может отправиться дальше, решит он сам и руководство «Наполи», – сказал Сeмин.

В «Рубине» Хвича был до 2022 года, когда ушел в «Наполи».

На счету Кварацхелии 24 матча за «Наполи», 12 голов, 14 ассистов.

На грузина уже обращают внимание в АПЛ.

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