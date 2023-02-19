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  • Семин объяснил, почему «Локомотив» не сохранил Кварацхелию в 2019 году

Семин объяснил, почему «Локомотив» не сохранил Кварацхелию в 2019 году

19 февраля 2023, 09:18
5

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил уход Хвичи Кварацхелии из московского клуба в 2019 году. Грузин ушел в «Рубин».

«Тема о том, почему его упустил «Локомотив», давно исчерпана. Его упустили, потому что люди плохо знают футбол, но руководят клубом.

Куда Хвича может отправиться дальше, решит он сам и руководство «Наполи», – сказал Сeмин.

  • В «Рубине» Хвича был до 2022 года, когда ушел в «Наполи».
  • На счету Кварацхелии 24 матча за «Наполи», 12 голов, 14 ассистов.
  • На грузина уже обращают внимание в АПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Локомотив Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (5)
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gunstilzit
1676788558
Не факт что Хвича бы у нас заиграл! Его упустили, потому что люди плохо знают футбол, но руководят клубом. Согласен!
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kalakeli2008
1676814932
И не с Рубина он ушёл .. А с Батумского Динамо ... Не хрена приписывать , то чего не было
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balam
1676816827
как не понимают?а кикнадза?вот уроды
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