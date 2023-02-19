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    Семин объяснил, почему «Локомотив» не сохранил Кварацхелию в 2019 году

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил уход Хвичи Кварацхелии из московского клуба в 2019 году. Грузин ушел в «Рубин».

    «Тема о том, почему его упустил «Локомотив», давно исчерпана. Его упустили, потому что люди плохо знают футбол, но руководят клубом.

    Куда Хвича может отправиться дальше, решит он сам и руководство «Наполи», – сказал Сeмин.

    • В «Рубине» Хвича был до 2022 года, когда ушел в «Наполи».
    • На счету Кварацхелии 24 матча за «Наполи», 12 голов, 14 ассистов.
    • На грузина уже обращают внимание в АПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +650

      gunstilzit 2 часа назад

      Не факт что Хвича бы у нас заиграл!
      Его упустили, потому что люди плохо знают футбол, но руководят клубом.
      Согласен!

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      Рейтинг: +163

      odessakmv > gunstilzit 2 часа назад

      у Шпалыча заиграл, уж в чем-чем, а в НЕ понимании футбола его нельзя обвинить

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