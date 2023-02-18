Составлена символическая сборная из игроков с наибольшим количеством матчей за «Динамо»

Transfermarkt составил символическую сборную «Динамо», взяв на каждую позицию футболиста с наибольшим количеством матчей за команду.

Всего члены символической сборной провели за москвичей суммарно 3660 встреч.

В этом году «Динамо» исполнится 100 лет.

Команда приняла участие во всех чемпионатах СССР.

У «Динамо» нет трофеев с 1995 года, когда команда взяла Кубок России.

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