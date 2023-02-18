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    Павлюченко назвал фаворита матча «Локомотив» – «Спартак»

    Бывший игрок «Локомотива» и «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) между этими командами.

    «В матче Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» фаворитом однозначно будут красно-белые. Нужно понимать, что у «Локо» сейчас не так все хорошо, хотя они неплохо укрепились.

    У «Спартака» же в чемпионате все хорошо, но надо понять, кто в каких кондициях и в каком состоянии подойдет к матчу после сборов. Вопрос, в какой форме будет Квинси Промес. Но в любом случае это кубковый матч и дерби.

    Да, «Спартак» вроде фаворит, но это только на бумаге. Для меня «Локомотив» после прихода Дзюбы и остальных будет грозной командой в оставшейся части сезона. Если брать турнирную таблицу, то у «Спартака» не должно возникнуть проблем. Но «Локо» даст бой – и «Спартаку» будет тяжело.

    Первая игра пройдет в Черкизово, с приходом Артема Дзюбы будет много болельщиков и будет хорошая поддержка. «Спартаку» не будет легко, но ему по силам пройти дальше», – сказал Павлюченко.

    • 1-я игра состоится 22 февраля.
    • Ответная – 1 марта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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    Источник: Metaratings

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