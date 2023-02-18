На сына Пирло напали в Турине

Сын главного тренера «Карагюмрюка» Андреа Пирло Николо стал жертвой нападения в Турине. Об этом молодой человек написал в социальной сети.
«Я был в машине с другом, когда группа парней пыталась пробраться внутрь нашей машины.
После этого они били по машине и бросали в неe камни, но мы не вышли. Нормально ли, когда четыре человека нападают на тебя в центре Турина?» – написал Пирло.
- Пирло-младшему 19 лет.
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Источник: «Бомбардир»