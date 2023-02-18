На сына Пирло напали в Турине

Сын главного тренера «Карагюмрюка» Андреа Пирло Николо стал жертвой нападения в Турине. Об этом молодой человек написал в социальной сети.

«Я был в машине с другом, когда группа парней пыталась пробраться внутрь нашей машины.

После этого они били по машине и бросали в неe камни, но мы не вышли. Нормально ли, когда четыре человека нападают на тебя в центре Турина?» – написал Пирло.

Пирло-младшему 19 лет.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!