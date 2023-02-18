Абаскаль ответил, удалось ли ему сделать «Спартак» тактическим хамелеоном

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о разносторонности своей команды в плане тактики.
– В начале своей работы в «Спартаке» вы говорили о стремлении сделать «Спартак», как вы выразились, «тактическим хамелеоном». За прошедшее время как можете оценить прогресс в этом направлении?
– Ну, не мне оценивать свою работу, другие люди будут оценивать результат, счет на табло.
Я рад, что у нас свежая команда – мы не останавливаемся, не зацикливаемся на плане на конкретную игру, а можем меняться в зависимости от того, как проходит встреча и чего она требует от футболистов.
Поэтому – еще раз скажу, что не мне оценивать «хамелеона» – тем не менее, мы стараемся, чтобы мы могли меняться по ходу матча, исходя из той цели, которая у нас есть, из того, как складывается матч, какой счет на табло и прочих обстоятельств.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
- Абаскаль возглавил команду прошлым летом вместо Паоло Ваноли.
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