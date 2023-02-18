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    Абаскаль ответил, удалось ли ему сделать «Спартак» тактическим хамелеоном

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о разносторонности своей команды в плане тактики.

    – В начале своей работы в «Спартаке» вы говорили о стремлении сделать «Спартак», как вы выразились, «тактическим хамелеоном». За прошедшее время как можете оценить прогресс в этом направлении?

    – Ну, не мне оценивать свою работу, другие люди будут оценивать результат, счет на табло.

    Я рад, что у нас свежая команда – мы не останавливаемся, не зацикливаемся на плане на конкретную игру, а можем меняться в зависимости от того, как проходит встреча и чего она требует от футболистов.

    Поэтому – еще раз скажу, что не мне оценивать «хамелеона» – тем не менее, мы стараемся, чтобы мы могли меняться по ходу матча, исходя из той цели, которая у нас есть, из того, как складывается матч, какой счет на табло и прочих обстоятельств.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
    • Абаскаль возглавил команду прошлым летом вместо Паоло Ваноли.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      dvergerger 16 минут назад


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      Рейтинг: +117

      Литейный 4 (returned) 52 минуты назад

      Покорители товарняков и Усё! Гыгыгы

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      Рейтинг: +1962

      шахта Заполярная > Литейный 4 (returned) 15 минут назад

      Ну что еще может малолетка, гыгыкалка написать, только глупость. А что бы глупость не писать, мозги нужно иметь в голове, а не коричневую субстанцию.

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