Домингес оценил перспективы Дзюбы в «Локомотиве», упомянув Месси

Экс-футболист «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес высказался о зимнем новичке «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Мы не играли вместе с Дзюбой, но это отличный спортсмен и футболист. Да, я помню его по игре в чемпионате России, все хорошо.

Дзюбе в этом году 35 лет? С большими годами можно быть и лучшим в мире, потому что это не влияет на качество игры.

Возраст не приговор, здесь никакого значения нет. Вспомните, Лионелю Месси 35 лет, он – чемпион мира», – заявил Домингес.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.

Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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