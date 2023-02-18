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    Домингес оценил перспективы Дзюбы в «Локомотиве», упомянув Месси

    Экс-футболист «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес высказался о зимнем новичке «Локомотива» Артеме Дзюбе.

    «Мы не играли вместе с Дзюбой, но это отличный спортсмен и футболист. Да, я помню его по игре в чемпионате России, все хорошо.

    Дзюбе в этом году 35 лет? С большими годами можно быть и лучшим в мире, потому что это не влияет на качество игры.

    Возраст не приговор, здесь никакого значения нет. Вспомните, Лионелю Месси 35 лет, он – чемпион мира», – заявил Домингес.

    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
    • Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13201

      Алексей З 2 часа назад

      Не надо сравнивать Х с морковкой, смешно.

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