Габулов: «Матч с Ираном нужен всей России»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил важность возможного товарищеского матча сборной России против Ирана.

«Любой соперник в нынешних условиях хороший. Сейчас сборной России нужно, как можно больше играть, чтобы сборная собиралась, футболисты были в тонусе, болельщик видел, что есть команда. Это нужно нашему футболу, игрокам и стране.

Иран – хороший соперник, будет отличный спарринг. Любой международный матч в составе сборной России для футболиста – это опыт, особенно для тех, кто за национальную команду не играл или играл, но очень мало», – сказал Габулов.

Сборные двух стран должны сыграть в Тегеране в конце марта.

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что встреча состоится 22 или 23 марта.

Россия сейчас отстранена от официальных международных игр решениями ФИФА и УЕФА.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!