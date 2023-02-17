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    Габулов: «Матч с Ираном нужен всей России»

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил важность возможного товарищеского матча сборной России против Ирана.

    «Любой соперник в нынешних условиях хороший. Сейчас сборной России нужно, как можно больше играть, чтобы сборная собиралась, футболисты были в тонусе, болельщик видел, что есть команда. Это нужно нашему футболу, игрокам и стране.

    Иран – хороший соперник, будет отличный спарринг. Любой международный матч в составе сборной России для футболиста – это опыт, особенно для тех, кто за национальную команду не играл или играл, но очень мало», – сказал Габулов.

    • Сборные двух стран должны сыграть в Тегеране в конце марта.
    • Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что встреча состоится 22 или 23 марта.
    • Россия сейчас отстранена от официальных международных игр решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.02.2023 23:53
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