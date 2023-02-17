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    Промес представил новый клип. Он снимал его с флагом России на плечах

    Сегодня, 17 февраля, состоялась презентация клипа футболиста «Спартака» Квинси Промеса на песню Conatus.

    В нем голландский вингер демонстрирует флаги России и Суринама (его этническая родина).

    В клипе используются фрагменты матчей РПЛ, а также упоминаются фамилии Мемфиса Депая и Лионеля Месси.

    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
    • Он пропустил все 3 зимних сбора «Спартака».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1929

      jek718875 39 минут назад

      Лучший вокалист России однозначно(Золотой громофон обеспечен)

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