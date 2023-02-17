Промес представил новый клип. Он снимал его с флагом России на плечах

Сегодня, 17 февраля, состоялась презентация клипа футболиста «Спартака» Квинси Промеса на песню Conatus.

В нем голландский вингер демонстрирует флаги России и Суринама (его этническая родина).

В клипе используются фрагменты матчей РПЛ, а также упоминаются фамилии Мемфиса Депая и Лионеля Месси.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Он пропустил все 3 зимних сбора «Спартака».

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