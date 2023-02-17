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    Григорян рассказал, как изменилась игра Головина: «Сейчас он на пике формы»

    Экс-тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине после матча с «Байером» (3:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Мне показалось, что Головин стал не то что стабильнее, а сейчас на пике формы своей. Думаю, он готов на большие свершения.

    На самом деле Александра в регулярном чемпионате редко когда меняют, или меняют в самом конце. У меня сложилось впечатление, что у него появилась какая-то зрелость. Он избавился от всех минимальных изъянов, которые у него были. Целеустремленный парень», – сказал Григорян.

    • В матче с «Байером» Головин провел на поле 71 минуту.
    • Головин в Монако с 2018 года.
    • В этом сезоне Лиги 1 у Головина 22 матча, 5 голов, 6 ассистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13158

      Алексей З 1 час назад

      Опять какая-то компания началась как в 18-ом, повышают цену Головину.
      Кстати заменили его на 71 мин. почему-то.

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