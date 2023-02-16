Мостовой оценил состав «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о действующем составе московской команды.

«На данный момент вряд ли кто-то мог бы пригодиться «Спартаку». Команда идeт на втором месте.

Это как сказать: «Кто бы мог пригодиться «Зениту»? Это одно и то же. Промес сейчас не играет из-за того, что он не может попасть на сборы.

«Спартак» играет на турнире, так ещe человек десять в запасе сидит. Зачем им кто сейчас там нужен?

Для нашего чемпионата без еврокубков скамейка «Спартака» достаточно длинная», – считает Мостовой.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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