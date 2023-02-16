Мостовой оценил состав «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о действующем составе московской команды.
«На данный момент вряд ли кто-то мог бы пригодиться «Спартаку». Команда идeт на втором месте.
Это как сказать: «Кто бы мог пригодиться «Зениту»? Это одно и то же. Промес сейчас не играет из-за того, что он не может попасть на сборы.
«Спартак» играет на турнире, так ещe человек десять в запасе сидит. Зачем им кто сейчас там нужен?
Для нашего чемпионата без еврокубков скамейка «Спартака» достаточно длинная», – считает Мостовой.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: Metaratings