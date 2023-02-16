«Зенит» назвал имена 24 футболистов, которые полетят в Иран на матч с «Сепаханом»

«Зенит» огласил заявку команды на товарищеский матч с «Сепаханом» в Иране.

В состав клуба из Петербурга вошли 24 футболиста.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин;

Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков, Родригао, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Илья Кирш;

Полузащитники: Вилмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Малком, Клаудиньо, Алексей Сутормин, Данила Козлов.

Нападающие: Иван Сергеев, Матео Кассьерра.

Товарищеский матч состоится в Иране 17 февраля.

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