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    «Зенит» назвал имена 24 футболистов, которые полетят в Иран на матч с «Сепаханом»

    «Зенит» огласил заявку команды на товарищеский матч с «Сепаханом» в Иране.

    В состав клуба из Петербурга вошли 24 футболиста.

    Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин;

    Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков, Родригао, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Илья Кирш;

    Полузащитники: Вилмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Малком, Клаудиньо, Алексей Сутормин, Данила Козлов.

    Нападающие: Иван Сергеев, Матео Кассьерра.

    • Товарищеский матч состоится в Иране 17 февраля.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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