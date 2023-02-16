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    Широков призвал сборную России взять реванш у Ирана за поражение в 2011 году

    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поддержал идею провести товарищеских матча между сборными России и Ирана.

    «Хорошая идея и хороший соперник. Мы давно (в 2011 году – прим. «Бомбардира») играли с Ираном в Абу-Даби и проиграли им 0:1, пропустили на 90-й минуте. Отличный соперник, нам надо реванш взять. Вообще супер, что игра будет в Тегеране на 78-тысячном стадионе — как я понимаю, мы там ещe ни разу не были. Надо расширять кругозор.

    Думаю, что идея отличная, как и страна, в которой будет матч. Иран играл на чемпионате, поэтому на участника чемпионата мира нашей сборной можно по-другому настроиться. В свете последних не совсем удачных матчей мотивация должна быть хорошей», — сказал Широков.

    • Сборные двух стран должны сыграть в Тегеране в конце марта.
    • Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что встреча состоится 22 или 23 марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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