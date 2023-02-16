Игнатьев: «Локомотив» нацеливается на победу над «Спартаком» в Кубке России»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

— Третий сбор постепенно заканчивается. С каким багажом подходишь к его завершению?

— Багаж серьeзный. Мы проделали хорошую работу на сборах, но она ещe продолжается. У нас есть неделя, но это уже будет подготовка конкретно под «Спартак». В целом, я оцениваю сборы как плодотворные. Надеюсь, это выльется в хорошие результаты.

— В команде уже идут обсуждения по поводу матча со «Спартаком» или ещe рано?

— Обсуждений как таковых у нас пока нет, но мы настраиваемся на эти игры, потому что только неделя остаeтся. Сейчас уже начнeтся новый цикл, будем готовиться, разбирать. Нацеливаемся на победу.

Первый матч «Локомотива» со «Спартаком» состоится 22 февраля.

Ответная игра пройдет 1 марта.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!