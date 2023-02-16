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    Игнатьев: «Локомотив» нацеливается на победу над «Спартаком» в Кубке России»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

    — Третий сбор постепенно заканчивается. С каким багажом подходишь к его завершению?

    — Багаж серьeзный. Мы проделали хорошую работу на сборах, но она ещe продолжается. У нас есть неделя, но это уже будет подготовка конкретно под «Спартак». В целом, я оцениваю сборы как плодотворные. Надеюсь, это выльется в хорошие результаты.

    — В команде уже идут обсуждения по поводу матча со «Спартаком» или ещe рано?

    — Обсуждений как таковых у нас пока нет, но мы настраиваемся на эти игры, потому что только неделя остаeтся. Сейчас уже начнeтся новый цикл, будем готовиться, разбирать. Нацеливаемся на победу.

    • Первый матч «Локомотива» со «Спартаком» состоится 22 февраля.
    • Ответная игра пройдет 1 марта.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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