Игнатьев: «Локомотив» нацеливается на победу над «Спартаком» в Кубке России»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».
— Третий сбор постепенно заканчивается. С каким багажом подходишь к его завершению?
— Багаж серьeзный. Мы проделали хорошую работу на сборах, но она ещe продолжается. У нас есть неделя, но это уже будет подготовка конкретно под «Спартак». В целом, я оцениваю сборы как плодотворные. Надеюсь, это выльется в хорошие результаты.
— В команде уже идут обсуждения по поводу матча со «Спартаком» или ещe рано?
— Обсуждений как таковых у нас пока нет, но мы настраиваемся на эти игры, потому что только неделя остаeтся. Сейчас уже начнeтся новый цикл, будем готовиться, разбирать. Нацеливаемся на победу.
- Первый матч «Локомотива» со «Спартаком» состоится 22 февраля.
- Ответная игра пройдет 1 марта.
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