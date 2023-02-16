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  • Игнатьев: «Локомотив» нацеливается на победу над «Спартаком» в Кубке России»

Игнатьев: «Локомотив» нацеливается на победу над «Спартаком» в Кубке России»

16 февраля 2023, 17:05
5

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

— Третий сбор постепенно заканчивается. С каким багажом подходишь к его завершению?

— Багаж серьeзный. Мы проделали хорошую работу на сборах, но она ещe продолжается. У нас есть неделя, но это уже будет подготовка конкретно под «Спартак». В целом, я оцениваю сборы как плодотворные. Надеюсь, это выльется в хорошие результаты.

— В команде уже идут обсуждения по поводу матча со «Спартаком» или ещe рано?

— Обсуждений как таковых у нас пока нет, но мы настраиваемся на эти игры, потому что только неделя остаeтся. Сейчас уже начнeтся новый цикл, будем готовиться, разбирать. Нацеливаемся на победу.

  • Первый матч «Локомотива» со «Спартаком» состоится 22 февраля.
  • Ответная игра пройдет 1 марта.

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Кубок Локомотив Спартак Игнатьев Иван
Комментарии (5)
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Иван Петров 1986
1676557641
Ну пускай целются.
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maior-60
1676560944
Ну-ну.
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balam
1676564783
состав омолодили-дерзайте
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Plyash
1676580803
Мечтать не вредно,Иванушка...
Ответить
Дядя Серёжа
1676598742
Трубка двадцать, прицел сто двадцать, Бац! Бац! и мимо... "Свадьба в Малиновке"
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