Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал открытие своей футбольной академии в Дубае совместно с Александром Кокориным.

«Я считаю, что я имею право принимать решение о том, где лучше для меня и моей семьи на данный момент. Мы спонтанно приехали в Дубай и у нас появилась такая идея. Но я не понимаю, в чем упрек. Считаю, что я заслужил право находиться там, где я хочу находиться на данный момент.

Я очень счастлив сейчас. У меня красавица жена, которая является моей поддержкой и опорой. Без нее я бы не сделал 50 процентов из того, что есть в академии. Она подарила мне сына, который радует нас каждый день.

Мы вместе родили сейчас еще одного «сына» – наше детище. Я счастлив и сейчас даже не вспоминаю о том, что было раньше», – сказал Мамаев.

Мамаев завершил карьеру в 34 года.

Последней командой Мамаева были «Химки».

Хавбек также известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».

Он не выходил на поле с 26 февраля 2022 года.

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