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  • Мамаев объяснил, почему открыл академию в Дубае, а не в России

Мамаев объяснил, почему открыл академию в Дубае, а не в России

16 февраля 2023, 15:30
7

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал открытие своей футбольной академии в Дубае совместно с Александром Кокориным.

«Я считаю, что я имею право принимать решение о том, где лучше для меня и моей семьи на данный момент. Мы спонтанно приехали в Дубай и у нас появилась такая идея. Но я не понимаю, в чем упрек. Считаю, что я заслужил право находиться там, где я хочу находиться на данный момент.

Я очень счастлив сейчас. У меня красавица жена, которая является моей поддержкой и опорой. Без нее я бы не сделал 50 процентов из того, что есть в академии. Она подарила мне сына, который радует нас каждый день.

Мы вместе родили сейчас еще одного «сына» – наше детище. Я счастлив и сейчас даже не вспоминаю о том, что было раньше», – сказал Мамаев.

  • Мамаев завершил карьеру в 34 года.
  • Последней командой Мамаева были «Химки».
  • Хавбек также известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».
  • Он не выходил на поле с 26 февраля 2022 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (7)
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MaxRnD
1676550865
В Дубае просто лопаты дешевле, поэтому и рыть проще
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гууд
1676553180
Случайно приехали, случайно открыли, случайно не в России!
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dim29
1676554494
Много слов.0 информации.и не одного ответа .так держать.пора балатироваться в думу
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Ziklop
1676556700
убежал на всякий случай.
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raritet
1676562364
А чего вы ждали от Мамаева. Не для того его растили , учили , кормили в России , чтобы он еще и вкладывался в российский футбол. Он же не для этого рожден. Настолько протухла вся эта футбольная тусовка, что дышать уже нечем. Фактически только за паспорта имели возможность урвать большие деньги. И что они делают? Несут их в клювике эмиратовским шахам.
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ArReal
1676565026
Просто человек затаил обиду, за то, что его год промурыжили из-за обычной драки, которую он мог уладить по- примирению сторон с человек , которого избил, за кругленькую сумму! Есть ощущение, чтобы получить вид на жительство в Дубай - нежно было что-то сделать, вложиться в какой нибудь проект...Вот и всё объяснение))Удивляет то, что некоторые дебилы на матч тв его поливают, что не в своей стране ... Ему может просто вид на жительство нужен был, а не молодые суперзвезды футбола)
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Йост
1676745323
И там их посадят - за укрытие налогов только...
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