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    Мамаев объяснил, почему отрыл академию в Дубае, а не в России

    Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал открытие своей футбольной академии в Дубае совместно с Александром Кокориным.

    «Я считаю, что я имею право принимать решение о том, где лучше для меня и моей семьи на данный момент. Мы спонтанно приехали в Дубай и у нас появилась такая идея. Но я не понимаю, в чем упрек. Считаю, что я заслужил право находиться там, где я хочу находиться на данный момент.

    Я очень счастлив сейчас. У меня красавица жена, которая является моей поддержкой и опорой. Без нее я бы не сделал 50 процентов из того, что есть в академии. Она подарила мне сына, который радует нас каждый день.

    Мы вместе родили сейчас еще одного «сына» – наше детище. Я счастлив и сейчас даже не вспоминаю о том, что было раньше», – сказал Мамаев.

    • Мамаев завершил карьеру в 34 года.
    • Последней командой Мамаева были «Химки».
    • Хавбек также известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо» и «Ростов».
    • Он не выходил на поле с 26 февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3621

      Ziklop 38 минут назад

      убежал на всякий случай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      dim29 1 час назад

      Много слов.0 информации.и не одного ответа .так держать.пора балатироваться в думу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      гууд 1 час назад

      Случайно приехали, случайно открыли, случайно не в России!

      1
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      Рейтинг: +54269

      MaxRnD 2 часа назад

      В Дубае просто лопаты дешевле, поэтому и рыть проще

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