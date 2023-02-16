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    Рианчо оценил перспективы Черчесова возглавить сборную Бразилии

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о том, смог бы работать Станислав Черчесов в сборной Бразилии.

    «В Европе, как это делает Черчесов, работать не так-то и просто. Конкуренция там очень и очень большая. Технически все команды очень хорошо подготовлены.

    Уверен, у Черчесова есть огромный международный опыт, чтобы работать в действительно больших командах! Но тренировать сборную Бразилии тяжело.

    Нужно понимать каждую личность, которая есть в команде, их правила, а также обычаи. Чтобы начать понимать бразильский футбол, нужно посмотреть документальный фильм о Пеле», – сказал Рианчо.

    • Накануне и.о. главного тренера сборной Бразилии стал Рамон Менезес.
    • После вылета с ЧМ-2022 из команды ушел Тите.
    • Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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