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  • Рианчо оценил перспективы Черчесова возглавить сборную Бразилии

Рианчо оценил перспективы Черчесова возглавить сборную Бразилии

16 февраля 2023, 10:45
4

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о том, смог бы работать Станислав Черчесов в сборной Бразилии.

«В Европе, как это делает Черчесов, работать не так-то и просто. Конкуренция там очень и очень большая. Технически все команды очень хорошо подготовлены.

Уверен, у Черчесова есть огромный международный опыт, чтобы работать в действительно больших командах! Но тренировать сборную Бразилии тяжело.

Нужно понимать каждую личность, которая есть в команде, их правила, а также обычаи. Чтобы начать понимать бразильский футбол, нужно посмотреть документальный фильм о Пеле», – сказал Рианчо.

  • Накануне и.о. главного тренера сборной Бразилии стал Рамон Менезес.
  • После вылета с ЧМ-2022 из команды ушел Тите.
  • Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ференцварош Бразилия Черчесов Станислав Рианчо Рауль
Комментарии (4)
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FaTeK1945ru
1676537596
...он обязательно посмотрит,между делом,фильм о Пеле---обязательно посмотрит. Только Черчесов выведет сборную Бразилию в чемпионы!!! Он все команды мира посадит на шашлык!!! Троекратное УРА.УРА.УРА.
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Fialet
1676542130
Сафсем иопнулизь.
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Plyash
1676542373
Да уж,среди идиотов сложно достичь уровня гения...
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ArReal
1676548975
Кто ему такой глупый вопрос задал насчет Черчесова в Бразилии?
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