Петржела: «Зенит» – это российский «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил петербургский клуб с «ПСЖ».

«Можно ли сказать, что «Зенит» — российский «ПСЖ»? Да. Но до европейского уровня им далеко, внутри России они короли.

С кем можно сравнить «Спартак»? Даже не знаю, сложно сказать. Если этот клуб прекратит существование, закроется — мне будет все равно — появится новый какой-нибудь. Главное, чтобы «Зенит» продолжился выигрывать РПЛ, а красно-белые меня не интересуют», — заявил Петржела.

«Зенит», как и «ПСЖ», лидирует в своем чемпионате.

Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.

РПЛ возобновится в марте.

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