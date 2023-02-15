Петржела: «Зенит» – это российский «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил петербургский клуб с «ПСЖ».
«Можно ли сказать, что «Зенит» — российский «ПСЖ»? Да. Но до европейского уровня им далеко, внутри России они короли.
С кем можно сравнить «Спартак»? Даже не знаю, сложно сказать. Если этот клуб прекратит существование, закроется — мне будет все равно — появится новый какой-нибудь. Главное, чтобы «Зенит» продолжился выигрывать РПЛ, а красно-белые меня не интересуют», — заявил Петржела.
- «Зенит», как и «ПСЖ», лидирует в своем чемпионате.
- Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.
- РПЛ возобновится в марте.
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Источник: «РБ Спорт»