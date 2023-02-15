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    Петржела: «Зенит» – это российский «ПСЖ»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил петербургский клуб с «ПСЖ».

    «Можно ли сказать, что «Зенит» — российский «ПСЖ»? Да. Но до европейского уровня им далеко, внутри России они короли.

    С кем можно сравнить «Спартак»? Даже не знаю, сложно сказать. Если этот клуб прекратит существование, закроется — мне будет все равно — появится новый какой-нибудь. Главное, чтобы «Зенит» продолжился выигрывать РПЛ, а красно-белые меня не интересуют», — заявил Петржела.

    • «Зенит», как и «ПСЖ», лидирует в своем чемпионате.
    • Петербуржцы выиграли 4 последних сезона РПЛ.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +899

      Спартач80 13 минут назад

      Такой же бесполезный мешок бенег.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1247

      ScarlettOgusania 14 минут назад

      видели мы, как вчера эта питер-синь-жопа легла под бронепоезд из Баварии)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11259

      "supermax" 1 час назад

      как псж только не псж

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