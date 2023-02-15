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    Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Фурсан» из ОАЭ (5:0), Дзюба вышел в старте и не забил

    «Локомотив» победил «Фурсан» из ОАЭ в товарищеском матче на сборах.

    Московский клуб забил пять безответных мячей. Дубль оформил Иван Игнатьев, который заменил Артема Дзюбу в перерыве.

    Дзюба вышел в стартовом составе и не смог отличиться за 45 минут.

    Товарищеский матч

    Локомотив (Россия) – Фурсан (ОАЭ) – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марадишвили, 22; 2:0 – Камано, 49; 3:0 – Игнатьев, 53; 4:0 – Баринов, 57; 5:0 – Игнатьев, 67.

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    Источник: «Бомбардир»

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