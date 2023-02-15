«Я/мы «Шинник». «Матч ТВ» посвятил выпуск программы «Есть тема» драке ярославского клуба с украинцами из «Миная»

Сегодняшний эфир ежедневного ток-шоу на «Матч ТВ» «Есть тема» посвящен драке «Шинника» с украинским «Минаем». Участники обсудили, почему случился инцидент.

«Я/мы «Шинник», – такая надпись была в оформлении студии во время эфира.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

Скриншот эфира «Матч ТВ».

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