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    В «Шиннике» рассказали, сколько русских и украинцев из «Миная» участвовали в драке

    Гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал драку игроков ярославского клуба с украинским «Минаем».

    «С учетом того, что это все передвигалось с первого этажа на наш этаж, где наша команда находилась, – это сразу говорит о том, что не мы к ним пришли, а они к нам пришли. Соответственно в конфликте участвовало 8 наших игроков и 25 игроков украинской команды.

    Поэтому все получилось потому, что наши футболисты заступились за игрока, которому в лифте нанесли повреждения за то, что он говорит на нашем русском родном языке», – сказал Кулаков.

    • Ранее сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: «Вести»

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    14.02.2023 23:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24210

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вспомнилась нетленка В. Евсеева "Х** вам!", что ещё сказать этим хохлоботам?..

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