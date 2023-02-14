В «Шиннике» рассказали, сколько русских и украинцев из «Миная» участвовали в драке

Вспомнилась нетленка В. Евсеева "Х** вам!", что ещё сказать этим хохлоботам?..
Гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал драку игроков ярославского клуба с украинским «Минаем».
«С учетом того, что это все передвигалось с первого этажа на наш этаж, где наша команда находилась, – это сразу говорит о том, что не мы к ним пришли, а они к нам пришли. Соответственно в конфликте участвовало 8 наших игроков и 25 игроков украинской команды.
Поэтому все получилось потому, что наши футболисты заступились за игрока, которому в лифте нанесли повреждения за то, что он говорит на нашем русском родном языке», – сказал Кулаков.
- Ранее сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
- Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
- Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.
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