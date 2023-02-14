Упамекано назвал самого умного футболиста в мире: «Он всегда изучает вас»

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Если в игре ты хоть на секунду отведeшь от него глаза, то быстро поплатишься. Я думаю, что он самый умный игрок в мировом футболе. Он как будто бы всегда позади вас и следит за тем, какую вы занимаете позицию. Он наблюдает за вашей реакцией, изучает вас.

Иногда на поле он старается открываться максимально незаметно, поэтому вы всегда должны следить за ним. Кроме того, поскольку он маленький, иногда его действительно можно потерять из виду. И в тот момент, когда вы это понимаете, он уже отдаeт свой пас», – цитирует Упамекано L’Equipe.

Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча» (рекорд).

Сегодня «ПСЖ» и «Бавария» встретятся в 1/8 финала ЛЧ.

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