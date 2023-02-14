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    Орлов: «Чиновники из Москвы спят и видят, чтобы игроки «Зенита» сломались на поле в Ульяновске и «Спартак» их опередил»

    Комментатор и журналист Геннадий Орлов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» высказался о качестве поля в Ульяновске, на котором пройдет матч Кубка России «Волга» – «Зенит».

    – Шанс получить травму огромен. На таком поле просто травмоопасно играть!

    – Это был лучший спич в честь футбола и футболистов. Но не в честь чиновников, особенно из Москвы, которые спят и видят, чтобы какой-то игрок «Зенита» сломался в Ульяновске или где-нибудь еще, чтобы «Спартак» опередил «Зенит».

    • Кубковый матч запланирован на 25 февраля.
    • «Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17041

      Barmaleushka 55 секунд назад

      Может кто-то объяснит почему здесь нет комментов болел Волги или Зенита .
      Кому больше всего дела до этого матча ?

      0
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      Рейтинг: +12285

      Вомбат 8 минут назад

      В Ульяновске игры 25 февраля не будет. Ее скорее всего сыграют в Самаре. В Нижневартовске обещают сильный мороз, а в Саранске стадион уже развалился.

      0
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      Рейтинг: +101048

      sv1969 13 минут назад

      Не топлю за КБ , но Гена похоже не те таблетки пьёт))

      0
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      Рейтинг: +3670

      lordmrv 20 минут назад

      Маразм крепчал...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26730

      slavutiq70 52 минуты назад

      Чиновники думаю не о Зените думают . а как побольше откатов взять ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11821

      R_a_i_n 55 минут назад

      Орлов давно травму получил. Последствия расхлебываем всем бомбардиром!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +626

      egor tikhonov 59 минут назад

      НЕЖЕНКИ ХЕРОВЫ(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18760

      Cleaner 1 час назад

      Орлов, мозг совсем отрофировался?

      5
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      Рейтинг: +13118

      Алексей З 1 час назад

      Идиот хитро-выеный, Спартак с Локо играет 2 ( !! ) игры в замёрзлой Москве , а вы одну в Ульяновске.
      Так у кого травмироваться больше шансов ?
      Жаль , что вы не второе место заняли и не побегаете 2 игры с Динамо.
      Где ваша приблюда гы-гы-гы , так кто всё время плачет ?

      5
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