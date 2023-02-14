Орлов: «Чиновники из Москвы спят и видят, чтобы игроки «Зенита» сломались на поле в Ульяновске и «Спартак» их опередил»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» высказался о качестве поля в Ульяновске, на котором пройдет матч Кубка России «Волга» – «Зенит».
– Шанс получить травму огромен. На таком поле просто травмоопасно играть!
– Это был лучший спич в честь футбола и футболистов. Но не в честь чиновников, особенно из Москвы, которые спят и видят, чтобы какой-то игрок «Зенита» сломался в Ульяновске или где-нибудь еще, чтобы «Спартак» опередил «Зенит».
- Кубковый матч запланирован на 25 февраля.
- «Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.
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Источник: «Бомбардир»