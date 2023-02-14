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  • Орлов: «Чиновники из Москвы спят и видят, чтобы игроки «Зенита» сломались на поле в Ульяновске и «Спартак» их опередил»

Орлов: «Чиновники из Москвы спят и видят, чтобы игроки «Зенита» сломались на поле в Ульяновске и «Спартак» их опередил»

14 февраля 2023, 19:59
17

Комментатор и журналист Геннадий Орлов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» высказался о качестве поля в Ульяновске, на котором пройдет матч Кубка России «Волга» – «Зенит».

– Шанс получить травму огромен. На таком поле просто травмоопасно играть!

– Это был лучший спич в честь футбола и футболистов. Но не в честь чиновников, особенно из Москвы, которые спят и видят, чтобы какой-то игрок «Зенита» сломался в Ульяновске или где-нибудь еще, чтобы «Спартак» опередил «Зенит».

  • Кубковый матч запланирован на 25 февраля.
  • «Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак Волга Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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egor tikhonov
1676397682
НЕЖЕНКИ ХЕРОВЫ(
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R_a_i_n
1676397922
Орлов давно травму получил. Последствия расхлебываем всем бомбардиром!
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lordmrv
1676400015
Маразм крепчал...
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sv1969
1676400467
Не топлю за КБ , но Гена похоже не те таблетки пьёт))
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DOCTOR PENALTY
1676402817
Вот это бред, даже слов не могу подобрать.
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jek718875
1676403915
Гешу Орлова, нужно поместить в палату N6, там где раньше лежал Наполеон
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aaaaahhhh
1676405147
Я думал Канчельскис с Мостовым за титул "Дебила" лидируют, ан нет, еще есть одна голова- птичья:))))
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Oldtrafford83
1676440025
Опять дед забыл таблетки принять))
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моэм
1676440133
Странно , что Орлов не знает что почти все московские чиновники из Питера ....а если и могли навредить то ненамеренно , и случайно , по причине собственной тупости .
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JTherry
1676442908
Орлов и раньше не радовал своим умом, а сейчас вообще ляпнул такую х*рню про "чиновников из Москвы", что покраснели уши у всей администрации президента - "это кто ж из наших вассалов посмел топить не за бом.жей"..?)))
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