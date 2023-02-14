Уткин: «Жду новости, что «Шинник» и «Минай» переселили в один и тот же отель»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал информацию о смене отелей подравшимися «Шинником» и украинским «Минаем».

«Сообщают, что футболисты «Шинника» переселились из отеля, где состоялась массовая стычка с украинскими игроками из «Миная».

И только что выяснилось, что [украинцы] переселились из того отеля. Жду новости, что в тот же самый отель, что и ярославцы. Или подтверждения, что точно в другой.

Волнительно», – написал Уткин.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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