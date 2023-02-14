Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Казаков: «Страшно представить, что бы было, если бы Евсеев не спал во время драки с «Минаем»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал драку «Шинника» и украинского «Миная» в отеле в Турции.

    «Кстати, страшно представить, что было бы, если [главный тренер ярославцев] Вадим Валентинович Евсеев не спал бы в момент драки в номере. Повезло», – написал Казаков.

    • Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Уткин: «Жду новости, что «Шинник» и «Минай» переселили в один и тот же отель»
    «Надо ставить вопрос, чтобы Украину исключили из еврокубков». Колосков – о драке «Шинника» и «Миная»
    Футболисты «Миная» покинули отель после драки с игроками «Шинника» 1
    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8762

      vladik12 48 минут назад

      Кабзда "Минаю" пришла бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Вадя бы их всех в одиночку раскидал бы там:)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11