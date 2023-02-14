Казаков: «Страшно представить, что бы было, если бы Евсеев не спал во время драки с «Минаем»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал драку «Шинника» и украинского «Миная» в отеле в Турции.

«Кстати, страшно представить, что было бы, если [главный тренер ярославцев] Вадим Валентинович Евсеев не спал бы в момент драки в номере. Повезло», – написал Казаков.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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