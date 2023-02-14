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  • Ютуб-канал «Химок» взломали. Его переименовали в «Анти футбольный клуб «Химки»

Ютуб-канал «Химок» взломали. Его переименовали в «Анти футбольный клуб «Химки»

14 февраля 2023, 16:32
2

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев подтвердил взлом клубного ютуб-канала.

  • Сегодня название канала сменилось на «Анти футбольный клуб «Химки».
  • Неизвестные также изменили никнейм на sadygov97.
  • Сейчас канал недоступен.

– Что происходит с ютуб‑каналом клуба?

– Его взломали. Наши IT‑службы сейчас выясняют, откуда была атака.

– Получилось вернуть канал?

– Занимаемся этим. Посмотрим, насколько это возможно. Пока аккаунт находится под каким‑то чужим воздействием.

Если поймем, что без вариантов [вернуть аккаунт], будет повод открыть страницу на рутуб и уйти из ютуба.

Давно к этому шли, а эта ситуация может подтолкнуть нас сделать это быстрее.

– Есть понимание, кто мог это сделать?

– Сейчас служба безопасности выясняет. Доступ был у сотрудников пресс‑службы, но у них не было смысла делать это.

Думаю, что это какие‑то внешние вмешательства. Без сомнений. Видимо, кто‑то «заказал».

С учетом того, что в ряде телеграм‑каналов с сомнительным содержанием сразу произошло размещение новостей [про ютуб‑канал «Химок»], это история кем‑то организована. Значит, кому‑то это было нужно.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (2)
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acor94
1676382236
Так всё правильно. Фк Садыгофф Сити.
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Таврида
1676383954
"Доступ был у сотрудников пресс‑службы, но у них не было смысла делать это". Ога, либерасня вроде Савина и Назарова ухитряется гадить под себя прямо на рабочем месте.
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