Ютуб-канал «Химок» взломали. Его переименовали в «Анти футбольный клуб «Химки»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев подтвердил взлом клубного ютуб-канала.
- Сегодня название канала сменилось на «Анти футбольный клуб «Химки».
- Неизвестные также изменили никнейм на sadygov97.
- Сейчас канал недоступен.
– Что происходит с ютуб‑каналом клуба?
– Его взломали. Наши IT‑службы сейчас выясняют, откуда была атака.
– Получилось вернуть канал?
– Занимаемся этим. Посмотрим, насколько это возможно. Пока аккаунт находится под каким‑то чужим воздействием.
Если поймем, что без вариантов [вернуть аккаунт], будет повод открыть страницу на рутуб и уйти из ютуба.
Давно к этому шли, а эта ситуация может подтолкнуть нас сделать это быстрее.
– Есть понимание, кто мог это сделать?
– Сейчас служба безопасности выясняет. Доступ был у сотрудников пресс‑службы, но у них не было смысла делать это.
Думаю, что это какие‑то внешние вмешательства. Без сомнений. Видимо, кто‑то «заказал».
С учетом того, что в ряде телеграм‑каналов с сомнительным содержанием сразу произошло размещение новостей [про ютуб‑канал «Химок»], это история кем‑то организована. Значит, кому‑то это было нужно.
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