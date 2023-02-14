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    Ютуб-канал «Химок» взломали. Его переименовали в «Анти футбольный клуб «Химки»

    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев подтвердил взлом клубного ютуб-канала.

    • Сегодня название канала сменилось на «Анти футбольный клуб «Химки».
    • Неизвестные также изменили никнейм на sadygov97.
    • Сейчас канал недоступен.

    – Что происходит с ютуб‑каналом клуба?

    – Его взломали. Наши IT‑службы сейчас выясняют, откуда была атака.

    – Получилось вернуть канал?

    – Занимаемся этим. Посмотрим, насколько это возможно. Пока аккаунт находится под каким‑то чужим воздействием.

    Если поймем, что без вариантов [вернуть аккаунт], будет повод открыть страницу на рутуб и уйти из ютуба.

    Давно к этому шли, а эта ситуация может подтолкнуть нас сделать это быстрее.

    – Есть понимание, кто мог это сделать?

    – Сейчас служба безопасности выясняет. Доступ был у сотрудников пресс‑службы, но у них не было смысла делать это.

    Думаю, что это какие‑то внешние вмешательства. Без сомнений. Видимо, кто‑то «заказал».

    С учетом того, что в ряде телеграм‑каналов с сомнительным содержанием сразу произошло размещение новостей [про ютуб‑канал «Химок»], это история кем‑то организована. Значит, кому‑то это было нужно.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3448

      acor94 2 часа назад

      Так всё правильно. Фк Садыгофф Сити.

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