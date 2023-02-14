Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Саутгемптон» определился с новым главным тренером

    Стало известно, кто возглавит «Саутгемптон» вместо уволенного Натана Джонса.

    Новым главным тренером команды должен стать Джесс Марш, покинувший «Лидс» в начале февраля.

    Также «Саутгемптон» рассматривал кандидатуры Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, но остановился на варианте с приглашением американца.

    Клуб хочет назначить нового тренера до матча АПЛ с «Челси», который состоится 18 февраля.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Саутгемптон» уволил тренера Джонса. Он проработал в клубе три месяца
    «Челси» купил 17-летнего нападающего «Саутгемптона»
    «Саутгемптон» совершил рекордный трансфер, купив игрока «Ренна» 1
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:41
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11