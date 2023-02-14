«Саутгемптон» определился с новым главным тренером

Стало известно, кто возглавит «Саутгемптон» вместо уволенного Натана Джонса.

Новым главным тренером команды должен стать Джесс Марш, покинувший «Лидс» в начале февраля.

Также «Саутгемптон» рассматривал кандидатуры Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, но остановился на варианте с приглашением американца.

Клуб хочет назначить нового тренера до матча АПЛ с «Челси», который состоится 18 февраля.

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