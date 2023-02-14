«Шинник»: «Мы просили отель не селить нас вместе с украинцами»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков высказался о драке своей команды с украинским «Минаем» в турецком отеле.

«Не знали, что украинская команда будет проживать в отеле. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты во избежание конфликтов. На тот момент никого там не было.

Почему в отеле появилась украинская команда – вопрос к отелю, мы разбираемся. Я все прекрасно понимаю: бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте», – сказал Кулаков.

Сообщается, что драку спровоцировали игроки украинского клуба.

По информации Baza, пострадали 4 футболиста «Шинника».

В драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

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