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    «Наши игроки в безопасности». «Шинник» анонсировал официальное заявление по драке с «Минаем»

    Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал новость о драке игроков ярославской команды с украинским «Минаем».

    «Сейчас я нахожусь в Ярославле, и все мы вместе выясняем обстоятельства случившегося. Не хотелось бы запускать непроверенную информацию, как это сейчас делают СМИ. Мы обрабатываем информацию и выступим с официальной позицией на сайте клуба.

    Что известно на данный момент? Сейчас могу сказать только одно: наши футболисты в безопасности. Больших подробностей я сказать не могу», – сказал Кулаков.

    • Сообщается, что драку спровоцировали игроки украинского клуба.
    • По информации Baza, пострадали 4 футболиста «Шинника».
    • В драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2622

      swot1205 1 час назад

      Ну да, в численном превосходстве они конечно смелые. Виден потенциал для получения повестки

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