«Наши игроки в безопасности». «Шинник» анонсировал официальное заявление по драке с «Минаем»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал новость о драке игроков ярославской команды с украинским «Минаем».

«Сейчас я нахожусь в Ярославле, и все мы вместе выясняем обстоятельства случившегося. Не хотелось бы запускать непроверенную информацию, как это сейчас делают СМИ. Мы обрабатываем информацию и выступим с официальной позицией на сайте клуба.

Что известно на данный момент? Сейчас могу сказать только одно: наши футболисты в безопасности. Больших подробностей я сказать не могу», – сказал Кулаков.

Сообщается, что драку спровоцировали игроки украинского клуба.

По информации Baza, пострадали 4 футболиста «Шинника».

В драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

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