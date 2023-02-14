Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дубай Сити» (8:0), Сергеев оформил пента-трик

«Зенит» разгромил «Дубай Сити» со счетом 8:0 в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

Пять мячей забил нападающий Иван Сергеев. По голу забили Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой и Вадим Белохонов.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Дубай Сити (ОАЭ) – 8:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 5; 2:0 – Сергеев, 15; 3:0 – Сергеев, 31; 4:0 – Бакаев, 41; 5:0 – Сергеев, 55; 6:0 – Мостовой, 61; 7:0 – Сергеев, 75; 8:0 – Белохонов, 87.

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