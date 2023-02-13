Павлюченко оценил переход Дзюбы в «Локомотив»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о сотрудничестве «Локомотива» и Артема Дзюбы.
– «Локомотив» подписал контракт с Артемом Дзюбой. Понимаете клуб?
– Дзюба – опытный футболист. Самое важное, что он забивной, всегда держал свой уровень.
А «Локомотив» оказался в такой ситуации, что ему просто необходим такой форвард.
– Поясните, пожалуйста.
– Сейчас москвичам красивая игра не нужна. На первом месте стоит результат – турнирная ситуация обязывает.
Дзюба способен добывать очки. Так что «Локо» поступил правильно. Артем уже тренируется, принял участие в контрольном матче.
Если успеет набрать кондиции, то, не сомневаюсь, принесет железнодорожникам немало пользы. Главное, чтобы Дзюба подготовился.
– Сколько голов он забьет за 13 туров?
– Не готов сказать. Спросите у Дзюбы. Ему же играть за «Локо». Но, как я заметил выше, забивать он не разучился.
Немного надо подготовиться в физическом плане, и все будет нормально.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
- Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.
- Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!