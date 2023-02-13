Павлюченко оценил переход Дзюбы в «Локомотив»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о сотрудничестве «Локомотива» и Артема Дзюбы.

– «Локомотив» подписал контракт с Артемом Дзюбой. Понимаете клуб?

– Дзюба – опытный футболист. Самое важное, что он забивной, всегда держал свой уровень.

А «Локомотив» оказался в такой ситуации, что ему просто необходим такой форвард.

– Поясните, пожалуйста.

– Сейчас москвичам красивая игра не нужна. На первом месте стоит результат – турнирная ситуация обязывает.

Дзюба способен добывать очки. Так что «Локо» поступил правильно. Артем уже тренируется, принял участие в контрольном матче.

Если успеет набрать кондиции, то, не сомневаюсь, принесет железнодорожникам немало пользы. Главное, чтобы Дзюба подготовился.

– Сколько голов он забьет за 13 туров?

– Не готов сказать. Спросите у Дзюбы. Ему же играть за «Локо». Но, как я заметил выше, забивать он не разучился.

Немного надо подготовиться в физическом плане, и все будет нормально.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.

Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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