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    Павлюченко оценил переход Дзюбы в «Локомотив»

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о сотрудничестве «Локомотива» и Артема Дзюбы.

    – «Локомотив» подписал контракт с Артемом Дзюбой. Понимаете клуб?

    – Дзюба – опытный футболист. Самое важное, что он забивной, всегда держал свой уровень.

    А «Локомотив» оказался в такой ситуации, что ему просто необходим такой форвард.

    – Поясните, пожалуйста.

    – Сейчас москвичам красивая игра не нужна. На первом месте стоит результат – турнирная ситуация обязывает.

    Дзюба способен добывать очки. Так что «Локо» поступил правильно. Артем уже тренируется, принял участие в контрольном матче.

    Если успеет набрать кондиции, то, не сомневаюсь, принесет железнодорожникам немало пользы. Главное, чтобы Дзюба подготовился.

    – Сколько голов он забьет за 13 туров?

    – Не готов сказать. Спросите у Дзюбы. Ему же играть за «Локо». Но, как я заметил выше, забивать он не разучился.

    Немного надо подготовиться в физическом плане, и все будет нормально.

    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
    • Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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