Газзаев прокомментировал завершение карьеры Жиркова

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о том, что Юрий Жирков закончил карьеру в 39 лет.
«На протяжении всей карьеры он демонстрировал очень высокий уровень и высокое качество игры. Это настоящий профессионал.
Талант и трудолюбие позволили Юрию добиться таких впечатляющих и огромных достижений. Поэтому случайностей не бывает, чтобы сегодня достичь такого уровня, завоевать столько трофеев человек должен трудится.
Этим Юра и занимался всю карьеру. Он является примером для всех футболистов, которые хотят добиться чего-то серьезного в карьере», – заявил Газзаев.
- Последним клубом защитника были «Химки».
- Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
- Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.
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Источник: «Спорт-Экспресс»