Газзаев прокомментировал завершение карьеры Жиркова

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о том, что Юрий Жирков закончил карьеру в 39 лет.

«На протяжении всей карьеры он демонстрировал очень высокий уровень и высокое качество игры. Это настоящий профессионал.

Талант и трудолюбие позволили Юрию добиться таких впечатляющих и огромных достижений. Поэтому случайностей не бывает, чтобы сегодня достичь такого уровня, завоевать столько трофеев человек должен трудится.

Этим Юра и занимался всю карьеру. Он является примером для всех футболистов, которые хотят добиться чего-то серьезного в карьере», – заявил Газзаев.

Последним клубом защитника были «Химки».

Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.

Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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