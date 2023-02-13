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    Черчесов отреагировал на решение Жиркова закончить карьеру

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что Юрий Жирков завершил карьеру в 39 лет.

    «Мы с Жирковым встретились в «Динамо» в непростой для него период. Поговорили, наметили точки.

    И вот с 2014 года до сегодняшнего дня он играл, доказывал свою состоятельность, прекрасно выступал за сборную на чемпионатах мира, Европы, здорово играл в своих клубах.

    Я рад, что судьба меня с ним свела, что посчастливилось поработать с ним. Потому что такие игроки развивают тренера, делают его лучше.

    Юра – отличный парень, прекрасный семьянин. Дай бог, чтобы и после футбола он себя нашeл там, где ему будет комфортно», – заявил Черчесов.

    • Последним клубом защитника были «Химки».
    • Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
    • Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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    Источник: «Чемпионат»

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