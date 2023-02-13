Черчесов отреагировал на решение Жиркова закончить карьеру

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что Юрий Жирков завершил карьеру в 39 лет.

«Мы с Жирковым встретились в «Динамо» в непростой для него период. Поговорили, наметили точки.

И вот с 2014 года до сегодняшнего дня он играл, доказывал свою состоятельность, прекрасно выступал за сборную на чемпионатах мира, Европы, здорово играл в своих клубах.

Я рад, что судьба меня с ним свела, что посчастливилось поработать с ним. Потому что такие игроки развивают тренера, делают его лучше.

Юра – отличный парень, прекрасный семьянин. Дай бог, чтобы и после футбола он себя нашeл там, где ему будет комфортно», – заявил Черчесов.

Последним клубом защитника были «Химки».

Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.

Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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