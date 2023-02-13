«Чемпион чувства долга». Уткин высказался о решении Жиркова закончить карьеру

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на завершение карьеры 39-летнего Юрия Жиркова.

«Конечно, его карьера закончилась не вчера, а раньше. Он просто не считал нужным об этом как-то специально сообщать, а спросить было особенно некому.

По сочетанию техники и мощи он один из лучших российских игроков в истории. Постсоветской истории.

О его игре можно было бы говорить долго и разнообразно, причем с самого начала и до драматического окончания.

Я вам скажу, что мне в карьере Жиркова кажется самым главным. Он чемпион чувства долга. Он всегда возвращался в сборную. Он всегда выходил на поле, если это было возможно.

При куче травм, до самых последних матчей. И он делал это не в какой-то конкретный момент – таких примеров много; Жирков это делал всю жизнь.

Да, вы возразите, что он нелюдим, молчалив, стеснителен, что поэтому ему, может быть, просто ужасно не хотелось заканчивать.

Но тут нет противоречия. Долг вообще очень будничное дело. Это ж не пара поступков, пусть и ярких.

Это когда всю жизнь. Вот в этом смысле я другого такого игрока не видел, Жирков уникум», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Последним клубом защитника были «Химки».

Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.

Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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