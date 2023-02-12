Жирков объявил об окончании карьеры

Юру жена сбила с панталыку, как футболист он состоялся в ЦСКА, но после Челси погнался за деньгами
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков заявил, что закончил карьеру.
«Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена.
Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха», – заявил Жирков.
- Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».
- Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
- Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!