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Жирков объявил об окончании карьеры

12 февраля 2023, 19:56
7

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков заявил, что закончил карьеру.

«Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена.

Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха», – заявил Жирков.

  • Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».
  • Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
  • Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий
Комментарии (7)
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Rabinovi_ch
1676222812
Юрий Валентинович... Мог бы и сейчас быть одним из лучших в лиге на своей позиции...
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Красногвардейчик
1676222954
Юру жена сбила с панталыку, как футболист он состоялся в ЦСКА, но после Челси погнался за деньгами
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Play
1676225973
Всегда был от Жиркова в восторге, но считаю его переход в Челси был ошибкой. Абрамович очень хотел россиянина в команду, но эта позиция была наглухо закрыта, и Жирков попал в Челси под Малуда и двух Коулов в конкуренцию за левый фланг. При всём к нему уважении, вывезти там он не мог. Вот помню в то же время, им активно интересовалась Барселона на замену Абидалю, у которого в 2009 начались проблемы со здоровьем. А там левый фланг был свободен и карьера Жиркова могла сложиться совершенно иначе, при его таланте и работоспособности под руководством Гвардиолы мог бы на долгие годы стать одним из лучших фулбеков в Европе.
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Enter2006
1676226125
Юра хорош как футболист на поле, и как человек в жизни вне поля (чего не скажешь к примеру о Аршавине). Всего ему наилучшего в жизни!
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Измайловский Кочегар
1676227187
Хороший футболист, конечно, но регулярно костоломил - не люблю его за это.
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TOMSON
1676229898
Эх Юра, похоже реально пора. Лишнее напоминание, что даже такие по итогу стареют.
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