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    Жирков объявил об окончании карьеры

    Бывший игрок сборной России Юрий Жирков заявил, что закончил карьеру.

    «Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена.

    Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха», – заявил Жирков.

    • Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».
    • Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
    • Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1743

      Красногвардейчик 20 минут назад

      Юру жена сбила с панталыку, как футболист он состоялся в ЦСКА, но после Челси погнался за деньгами

      0
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      Рейтинг: +885

      Rabinovi_ch 22 минуты назад

      Юрий Валентинович... Мог бы и сейчас быть одним из лучших в лиге на своей позиции...

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