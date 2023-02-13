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    Акинфеев рассказал, как Черчесов решал вопросы в сборной России

    Экс-капитан сборной России Игорь Акинфеев рассказал о взаимодействии с бывшим тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

    — О Черчесове вы говорили: «Саламыч только кажется таким жестким. Не думаю, что он тиран. Все в меру, все хорошо». Вы с ним быстро общий язык наши, когда он сборную возглавил, или время на притирку потребовалось?

    — Никакого времени не потребовалось. Он вызвал меня и еще нескольких ветеранов к себе в номер и сказал, что, если есть какие-то вопросы, мы можем всегда заходить к нему. Все футбольные моменты будут решаться в личном общении.

    Так все и было. Мы и на поле могли поговорить, и вне поля. 10-15 минут разговора — и все проблемы снимались.

    • Черчесов тренировал сборную России с 2016 по 2021 год.
    • При нем национальная команда вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.
    • Сейчас Черчесов возглавляет «Ференцварош».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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