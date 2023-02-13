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    Сборная России отреагировала на завершение карьеры Жиркова в 39 лет

    Пресс-служба сборной России прокомментировала решение Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру.

    «За сборную России футболист провeл 105 матчей и забил 2 мяча, завоевал бронзу Евро-2008 и дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

    Спасибо за всe, Юрий Валентинович», – написала пресс-служба сборной в телеграме.

    • Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».
    • Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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