Сборная России отреагировала на завершение карьеры Жиркова в 39 лет

Пресс-служба сборной России прокомментировала решение Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру.

«За сборную России футболист провeл 105 матчей и забил 2 мяча, завоевал бронзу Евро-2008 и дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

Спасибо за всe, Юрий Валентинович», – написала пресс-служба сборной в телеграме.

Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».

Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.

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