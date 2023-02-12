Матч «Волга» – «Зенит» вряд ли пройдет в Ульяновске («Чемпионат»)

РФС недоволен подготовкой поля в Ульяновске к матчу 1/4 финала (Путь регионов) Кубка России между «Волгой» и «Зенитом». Комиссия оценила газон на днях.

Скорее всего, матч будет перенесен в Нижнекамск. Решение будет принято на следующей неделе.

Игра намечена на 25 февраля.

На прошлой неделе «Зенит» предложил «Волге» заявить в качестве резервного стадиона «Газпром Арену», чтобы можно было сыграть в Санкт-Петербурге.

«Зенит» – лидер РПЛ.

«Волга» идет в зоне вылета Первой лиги.

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