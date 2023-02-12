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    Матч «Волга» – «Зенит» вряд ли пройдет в Ульяновске («Чемпионат»)

    РФС недоволен подготовкой поля в Ульяновске к матчу 1/4 финала (Путь регионов) Кубка России между «Волгой» и «Зенитом». Комиссия оценила газон на днях.

    Скорее всего, матч будет перенесен в Нижнекамск. Решение будет принято на следующей неделе.

    Игра намечена на 25 февраля.

    • На прошлой неделе «Зенит» предложил «Волге» заявить в качестве резервного стадиона «Газпром Арену», чтобы можно было сыграть в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит» – лидер РПЛ.
    • «Волга» идет в зоне вылета Первой лиги.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1417

      Ужас Бората 47 минут назад

      Этого следовало ожидать. Хитрожопый синит не готов играть честно.

      1
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      Рейтинг: +16946

      NewLife 1 час назад

      Синит будет играть кубковые матчи в Ульяновске, когда там будет такая же погода, как на пляже Копа Кабана. За несоответствующую погоду Волга должна быть наказана отстранением трех игроков на 6 игр.

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      Рейтинг: +24187

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Газпром с душой относится к теплолюбивым бразильцам и колумбийцам - чтобы они не отморозили яйца - , ну а русские люди, ульяновцы обойдутся без футбола - пусть сидят у телевизора и смотрят дом2. ((( *****!

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      Рейтинг: +17014

      Barmaleushka 2 часа назад

      "заремапротифф".Гаспромфсёкупил купил погоду и подготавливальщиков поля в Ульяновске .

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