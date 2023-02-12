«Знакомая ситуация». Ташуев – о землетрясении в Турции

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, как воспринял турецкое землетрясение. Команда там на сборах.

«Да, я был здесь в Турции, когда все случилось. Люстры качались у нас. Я сам из Грозного, у нас в те времена часто трясло, где нефть добывали в городе, поэтому знакомая ситуация», – сказал тренер.

Из-за трагедии с чемпионата Турции снялись «Хатайспор» и «Газиантеп».

В турнире осталось 17 команд.

В результате землетрясения погибли более 20 тысяч человек.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!