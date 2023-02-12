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    «Знакомая ситуация». Ташуев – о землетрясении в Турции

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, как воспринял турецкое землетрясение. Команда там на сборах.

    «Да, я был здесь в Турции, когда все случилось. Люстры качались у нас. Я сам из Грозного, у нас в те времена часто трясло, где нефть добывали в городе, поэтому знакомая ситуация», – сказал тренер.

    • Из-за трагедии с чемпионата Турции снялись «Хатайспор» и «Газиантеп».
    • В турнире осталось 17 команд.
    • В результате землетрясения погибли более 20 тысяч человек.

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    Источник: «Матч ТВ»

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