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    Представитель Дзюбы рассказал, чем новичок «Локомотива» похож на Моуринью

    Леонид Гольдман, представитель новичка «Локомотива» Артема Дзюбы, сравнил экс-капитана сборной России с Жозе Моуринью.

    – Как удается не обращать внимание на хейтеров?

    – Он старается просто их игнорировать. Хотя иногда и срывается, все-таки Артем на протяжении всей карьеры сталкивается с каким-то запредельным уровнем давления.

    Не каждый выдержит такое, так что он молодец. Наверное, это удел сильных личностей.

    Из российского футбола так сразу на ум никто не приходит, а из мирового – Жозе Моуринью, которого я знаю лично.

    Это классный человек, большой профессионал, к которому нужно войти в доверие.

    Но если ты находишь контакт, сразу понимаешь, какой это человек профессионал, насколько он реально любит футбол, какой он добрый, искренний человек.

    Ровно такой же человек Артем Дзюба.

    • Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
    • Он выбрал 7-й игровой номер.
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24181

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Этот Гольдман из камеди-клаб? )

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