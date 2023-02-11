Представитель Дзюбы рассказал, чем новичок «Локомотива» похож на Моуринью

Леонид Гольдман, представитель новичка «Локомотива» Артема Дзюбы, сравнил экс-капитана сборной России с Жозе Моуринью.

– Как удается не обращать внимание на хейтеров?

– Он старается просто их игнорировать. Хотя иногда и срывается, все-таки Артем на протяжении всей карьеры сталкивается с каким-то запредельным уровнем давления.

Не каждый выдержит такое, так что он молодец. Наверное, это удел сильных личностей.

Из российского футбола так сразу на ум никто не приходит, а из мирового – Жозе Моуринью, которого я знаю лично.

Это классный человек, большой профессионал, к которому нужно войти в доверие.

Но если ты находишь контакт, сразу понимаешь, какой это человек профессионал, насколько он реально любит футбол, какой он добрый, искренний человек.

Ровно такой же человек Артем Дзюба.

Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».

Он выбрал 7-й игровой номер.

Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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