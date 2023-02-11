37-летний Нобоа раскрыл секрет своего футбольного долголетия

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру.

В апреле эквадорцу исполнится 38 лет.

В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах.

«Я люблю играть в футбол, это самое главное. Каждая игра, каждая тренировка может стать последней. Мне нравятся тренировки, нравится играть в футбол.

Мои дети – тоже моя мотивация. Они живут со мной в Сочи. Конечно, когда я был юным, я не мог представить, что меня ждeт такая карьера. Думал, что закончу в 30-31.

Думал, что закончу после травмы колена. Но я начал заниматься в тренажeрном зале, поменял команду. Всe стало новым, а это мотивирует играть в футбол.

И сейчас в 37 стараюсь так же, как в 25–26», – заявил Нобоа.

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