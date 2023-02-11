«Челси» в 23-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с «Вест Хэмом». У лондонцев единственный гол забил арендованный у «Атлетико» Жоау Феликс.

У «Вест Хэма» отличился бывший защитник «Челси» Эмерсон.

Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.

Англия. АПЛ. 23-й тур

Вест Хэм – Челси – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Феликс, 16; 1:1 – Эмерсон, 28.

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