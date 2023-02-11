«Челси» в 23-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с «Вест Хэмом». У лондонцев единственный гол забил арендованный у «Атлетико» Жоау Феликс.
У «Вест Хэма» отличился бывший защитник «Челси» Эмерсон.
Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.
Англия. АПЛ. 23-й тур
Вест Хэм – Челси – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Феликс, 16; 1:1 – Эмерсон, 28.
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Источник: «Бомбардир»